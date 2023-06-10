В Оренбуржье два человека пострадали при пожаре в цехе кровельных материалов

По данным МЧС, предположительно, в здании находится еще один человек

ТАСС, 10 июня. Пожар возник в цехе кровельных материалов в Новотроицке Оренбургской области, пострадали два человека, сообщили в ГУ МЧС по региону в субботу.

Сигнал о пожаре на улице Заводской поступил в 13:14 (11:14 мск). Из сообщения стало известно, что огонь распространяется внутри ангара цеха кровельных и гидроизоляционных материалов.

"Обнаружены два пострадавших. Внутри здания, предположительно, находится человек. Пожарные ведут работы по поиску и тушению в задымленном месте с использованием аппаратов со сжатым воздухом для дыхания. В 14:46 (12:46 мск) распространение огня внутри ангара удалось остановить. Еще пять минут понадобилось для ликвидации открытого горения", - говорится в сообщении.

На месте происшествия задействовали 15 человек и 5 единиц техники.