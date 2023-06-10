10 июня, 11:01

В Ольском районе на Колыме объявили карантин из-за высокопатогенного птичьего гриппа

Павших диких водоплавающих птиц обнаружили на побережье Охотского моря

ТАСС, 10 июня. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ об установлении карантина по высокопатогенному гриппу, обнаруженному у водоплавающих птиц в Ольском муниципальном округе. Об этом в субботу сообщили журналистам в министерстве сельского хозяйства региона.

"Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц, определен эпизоотический очаг, угрожаемая зона и зона наблюдения. Настоятельно рекомендуем населению при обнаружении павшей дикой птицы не принимать мер по изъятию [павшей] птицы с места обнаружения самостоятельно", - сказали в министерстве.

По информации областных властей, на территории Ольского муниципального округа, на побережье Охотского моря в районе поселка Тауйск, обнаружили павших диких водоплавающих птиц. Центр гигиены и эпидемиологии Магаданской области провел исследования патологического материала. Была обнаружена РНК вируса высокопатогенного гриппа птиц типа А.

Население просят немедленно обратиться в министерство сельского хозяйства Магаданской области при обнаружении первых признаков заболевания у птиц или при внезапном массовом падеже. 

Теги:
РоссияМагаданская область
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