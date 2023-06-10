10 июня, 11:20

Суд в Москве арестовал американского музыканта Трэвиса Лика по делу о сбыте наркотиков

Он заключен под стражу на срок до 6 августа

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы в субботу заключил под стражу гражданина США, музыканта группы "Лови ночь" Трэвиса Лика по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Лика Майкла Трэвиса меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 августа 2023 года. Он обвиняется по п. "г" ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере)", - сказали в пресс-службе, добавив, что ранее по этому делу была арестована знакомая Лика россиянка Валерия Гробанюк. В случае признания их вины фигурантам грозит до 12 лет колонии.

По информации на странице Лика во "ВКонтакте", он - вокалист российской группы "Лови ночь", также сотрудничал с ансамблем "Тараканы". Ранее проходил службу в ВВС США. В пресс-службе суда уточнили, что он служил в воздушно-десантных войсках.

По данным телеканала "РЕН ТВ", несколько дней назад в квартире американца на Запорожской улице в Москве прошел обыск. Как сообщается, было обнаружено подозрительное вещество, которое направили на экспертизу, а также весы, зип-пакеты и прочие средства расфасовки закладок. В пресс-службе Хамовнического суда ТАСС сообщили, что музыкант "обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей", не приведя подробностей. 

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