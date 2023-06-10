Напавшему с ножом на детей во Франции предъявили обвинения в покушении на убийство

Его заключил под стражу

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Прокуратура Франции предъявила обвинения в покушении на убийство мужчине, нанесшему тяжелые ранения детям в городе Анси на юго-востоке страны. Об этом сообщила в субботу на пресс-конференции прокурор Анси Лин Бонне-Матис.

"Подозреваемый в нападении с ножом на детей находится под следствием, после предъявления обвинений в покушении на убийство он был заключен под стражу", - сказала прокурор.

Она также отметила, что "в ходе 48-часового нахождения в полиции нападавший не хотел отвечать на вопросы следственных судей, ведущих расследование".

Как сообщила в четверг префектура департамента Верхняя Савойя, шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате нападения мужчины с ножом в парке близ озера Анси. Среди пострадавших есть дети из Великобритании и Нидерландов. По словам Бонне-Матис, "жизни пострадавших уже не грозит опасность".

По данным прокуратуры, нападение совершил 32-летний сирийский беженец, причисляющий себя к христианам. Мужчина, имеющий вид на жительство в Швеции, не числился в базах данных опасных преступников или приверженцев радикальных течений и не состоял на учете в связи с какими-либо психическими заболеваниями. Он взят под стражу, ему назначена психиатрическая экспертиза.

В пятницу больницу в Гренобле, где находятся пострадавшие, посетил президент Франции Эмманюэль Макрон вместе со своей супругой Брижит.