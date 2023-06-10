В ДНР сообщили о втором обстреле Донецка из РСЗО

Украинские военнослужащие выпустили по городу 10 снарядов

ДОНЕЦК, 10 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Тип РСЗО не уточняется. Ранее киевские силовики выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району города.