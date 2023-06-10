10 июня, 12:07,
обновлено 10 июня, 12:16
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о втором обстреле Донецка из РСЗО

Украинские военнослужащие выпустили по городу 10 снарядов

ДОНЕЦК, 10 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Тип РСЗО не уточняется. Ранее киевские силовики выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району города. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация