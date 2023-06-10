Ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС может составить 11,5 млрд рублей

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что сумма может в дальнейшем вырасти

ГЕНИЧЕСК, 10 июня. /ТАСС/. Сумма ущерба в связи с разрушением Каховской ГЭС в Херсонской области, предварительно, составит 11,5 млрд рублей и может в дальнейшем вырасти. Об этом сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко.

"[Проведение] предварительного расчета ущерба, нанесенного терактом нацистов инфраструктуре области - соцобъектам, дорогам, сетям и так далее, - завершено. Он измеряется колоссальной суммой 11,5 млрд рублей. И эта цифра может быть далеко не окончательной", - написал он в Telegram-канале.