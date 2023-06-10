10 июня, 13:03,
обновлено 10 июня, 13:50

Замглавы Центра госэкспертизы Росгвардии арестовали по делу о мошенничестве

Петр Ковалев/ ТАСС, архив
© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что Александр Снегирев подозревается в изготовлении подложной экспертизы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Заместитель начальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексей Снегирев арестован на два месяца по делу о мошенничестве. Об этом сообщил в Telegram-канале глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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По словам политика, Снегирев подозревается в изготовлении подложной экспертизы. "По предварительным данным, подрядчики завысили смету на ремонт здания МВД в Газетном переулке, представив на экспертизу фальсифицированные документы. За положительное заключение Снегирев, как предполагает следствие, мог получить "откат": заказчики перечислили 6 млн рублей коммерческой структуре, где работают его родственники", - говорится в сообщении.

По делу также проходят экс-начальник управления организации капитального строительства департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД Дмитрий Петрухин, его бывший заместитель Вадим Сафьянов и директор ООО "Энергострой" Максим Иванов. По словам политика, Петрухина также арестовали на два месяца, ранее у него уже были конфискованы через суд две квартиры, законность покупок которых отставной полковник не смог обосновать. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщил Хинштейн.

Политик отметил, что Снегирева задержали сотрудники ГСУ СКР по Москве при силовой поддержке ФСБ и Росгвардии 9 июня, в его кабинете и доме прошли обыски. Вечером того же дня Снегирева арестовали на два месяца, добавил Хинштейн. "Реализация всех материалов в отношении Снегирева происходила с участием собственной безопасности Росгвардии и с ведома директора ведомства Виктора Золотова, который неизменно жестко относится к фактам внутренней коррупции", - написал Хинштейн.

Он также заверил, что дело Снегирева - далеко не последнее в череде разоблачений "оборотней" внутри Росгвардии. 

Теги:
РоссияХинштейн, Александр Евсеевич
© Информационное агентство ТАСС
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