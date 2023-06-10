В Башкирии загорелась емкость с нефтью из-за вероятного попадания молнии

Никто не пострадал

УФА, 10 июня. /ТАСС/. Резервуар с нефтесодержащей жидкостью загорелся на нефтесборном пункте в Туймазинском районе Башкирии. Одной из причин происшествия могло стать попадание молнии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в субботу.

"Поступило сообщение о горении резервуара в Туймазинском районе, на нефтесборном пункте "Япрык". На место прибыли силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара и другие экстренные службы. Горит резервуар вертикальный стальной с нефтесодержащей жидкостью. Принимаются все необходимые меры", - говорится в сообщении.

Позже стало известно о ликвидации открытого горения.

"Силами МЧС России и оперативными службами предприятия, открытое горение ликвидировано. Проводится проливка, охлаждение конструкций и элементов резервуара. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

К тушению привлекли 28 человек и 11 единиц техники. Причина пожара устанавливается, по одной из версий, возгорание могло произойти из-за попадания молнии, добавили в МЧС.

В новость внесены изменения (17:05 мск) - добавляется информация о ликвидации открытого горения