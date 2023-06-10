Число погибших в результате лесного пожара на востоке Казахстана увеличилось до 14

Личности 11 найденных тел устанавливают

АСТАНА, 10 июня. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела еще 11 погибших в результате крупного лесного пожара в Абайской области Казахстана (на востоке страны), общее число жертв составило 14. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

"По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, в ходе поисковых работ обнаружены тела еще 11 погибших. Устанавливаются их личности. Напомним, ранее были обнаружены тела трех пропавших сотрудников лесхоза. Таким образом, число погибших достигло 14", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Абайской области на востоке Казахстана бушует природный пожар, площадь которого накануне увеличилась до 60 тыс. га. "Тушение пожара в области Абай продолжается на девяти участках. В тушении лесного пожара задействовано более 1 тыс. человек, 252 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны", - пояснили в пресс-службе.

В городе Семее - административном центре области - объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.