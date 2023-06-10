В Верхней Пышме у отравившихся в летних лагерях детей выявили норовирус

РНК норовирусов также обнаружена у сотрудников столовой школы № 33

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Норовирусная инфекция выявлена у отравившихся школьников, посещавших городские лагеря Верхней Пышмы Свердловской области. РНК норовирусов также обнаружена у сотрудников столовой школы № 33, где организованно питались дети, сообщается в Telegram-канале областного управления Роспотребнадзора в субботу.

"Для лабораторных исследований отобраны пробы пищи, воды, дезсредств, материал от заболевших, сотрудников. У заболевших и персонала столовой выявлена РНК норовирусов 2-го генотипа", - говорится в сообщении. Отмечается, что РНК норовирусы обнаружены у пяти сотрудников столовой.

В ведомстве также уточнили, что отравились 10 детей и 1 вожатый.

Кроме того, на пищеблоке школы № 33 выявлены нарушения: несоблюдение товарного соседства в холодильном оборудовании, правил хранения продуктов, нарушение технологического процесса приготовления блюд, несоблюдение личной гигиены. К раздаче блюд допускались вожатые, не прошедшие лабораторное обследование.

Деятельность столовой приостановлена. Протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) будет направлен в суд для принятия решения.

В пятницу в прокуратуре региона сообщили, что 12 детей, которые посещали лагеря, обратились в Верхнепышминскую центральную больницу Свердловской области с симптомами рвоты и температуры.