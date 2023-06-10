В Оренбуржье возбудили дело по факту гибели работника цеха при пожаре в Новотроицке

В результате происшествия еще два человека получили ожоги

ТАСС, 10 июня. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбуждено по факту гибели работника цеха кровельных материалов в городе Новотроицке Оренбургской области в результате пожара. Еще два человека получили ожоги, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону в субботу.

"По факту смерти работника на предприятии в Новотроицке возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). 10 июня в одном из цехов производственного предприятия в Новотроицке в ходе технологического процесса произошло возгорание, в результате чего три работника подрядной организации получили термические ожоги. Один из потерпевших скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Сигнал о пожаре на улице Заводской поступил в 13:14 (11:14 мск). Из сообщения стало известно, что огонь распространяется внутри ангара цеха кровельных и гидроизоляционных материалов. В 12:59 мск в здании был обнаружен погибший.