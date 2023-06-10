В Новосибирской области в ДТП погибли три человека

Еще один пострадал

НОВОСИБИРСК, 10 июня. /ТАСС/. В Черепановском районе Новосибирской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате три человека погибли и один с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, сообщили в субботу в прокуратуре региона.

Установлено, что на участке автодороги между двумя поселками днем в субботу водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mazda. "В результате ДТП от полученных телесных повреждений погибли трое мужчин, один пострадавший с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен в больницу", - сообщили в ведомстве.

"Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП. Ход и результаты проверки на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что водитель Honda находился в состоянии опьянения. Также выяснилось, что мужчина не имеет водительских прав.