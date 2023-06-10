Вода практически полностью ушла из Новой Каховки после ЧС на ГЭС

По словам мэра Владимира Леонтьева, воду откачивают из подвалов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вода, которая подтопила Новую Каховку из-за разрушения ГЭС, практически полностью ушла из города, сказал мэр Владимир Леонтьев.

"Весь город по большому счету освобожден от воды, откачиваем из подвалов", - сказал он в эфире телеканала РБК.

Как написал в Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, Министерство здравоохранения России направило в регион специалистов для оказания медицинской помощи людям, пострадавшим от наводнения. "Среди прибывших - один из заместителей министра, входящий в созданный по поручению президента оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - уточнил он. Также Сальдо напомнил, что министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщал об отправке в регион партии лекарственных препаратов, в том числе вакцины от гепатита А.

По словам Сальдо, из затопленных населенных пунктов региона эвакуировано более 6 тыс. жителей, в том числе 235 детей. В ликвидации последствий принимают участие 795 человек, привлечено 344 единицы техники. Сальдо отмечал, что проведению работ мешают постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.