В Нижегородской области умер третий отравившийся суррогатным сидром

Всего в регионе суррогатным алкоголем отравились шесть человек

ТАСС, 10 июня. Третий человек, отравившийся суррогатным алкоголем, скончался в Нижегородской области. Об этом написал в Telegram-канале заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

"К сожалению, один из отравившихся суррогатным алкоголем скончался в реанимации. Врачи несколько дней боролись за жизнь пациента. Но прогрессирующая полиорганная недостаточность не оставила шансов. Таким образом, от приема суррогатного алкоголя в Нижегородской области скончались три человека", - написал Мелик-Гусейнов.

Всего в регионе суррогатным алкоголем отравились шесть человек.