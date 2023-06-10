10 июня, 16:39
Массовое отравление сидром в регионах России

В Нижегородской области умер третий отравившийся суррогатным сидром

Всего в регионе суррогатным алкоголем отравились шесть человек

ТАСС, 10 июня. Третий человек, отравившийся суррогатным алкоголем, скончался в Нижегородской области. Об этом написал в Telegram-канале заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

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"К сожалению, один из отравившихся суррогатным алкоголем скончался в реанимации. Врачи несколько дней боролись за жизнь пациента. Но прогрессирующая полиорганная недостаточность не оставила шансов. Таким образом, от приема суррогатного алкоголя в Нижегородской области скончались три человека", - написал Мелик-Гусейнов.

Всего в регионе суррогатным алкоголем отравились шесть человек. 

Теги:
РоссияНижегородская областьМассовое отравление сидром в регионах России
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