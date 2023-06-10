10 июня, 16:58
Военная операция на Украине

ВСУ дважды за день обстреляли село Новостроевка-Вторая в Белгородской области

Пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа Белгородской области дважды за субботу подверглось обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Дважды за сегодняшний день под обстрел ВСУ попадает село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Пострадавших нет. Повреждены забор и кровля хозяйственной постройки частного жилого домовладения, а также линия электропередачи", - написал Гладков.

Он отметил, что аварийные и оперативные службы на месте, устраняют последствия.

В четверг губернатор сообщал, что Новостроевка-Вторая попала под обстрел, повреждения получила производственная база. Были посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора. Осколками снарядов повредило газовую трубу. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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