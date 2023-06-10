В трех районах Кубани из-за сильных дождей подтопило дворовые территории

В Анапе выпало 50 мм осадков, Крымский район - 30 мм, Темрюкский район - 10 мм

ТАСС, 10 июня. Несколько дворовых территорий в Анапе, а также Крымском и Темрюкском районах Кубани подтопило из-за сильных дождей. Об этом в субботу журналистам сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Из-за сильных дождей подтопило территории трех муниципальных образований. В Анапе выпало 50 мм осадков, Крымский район - 30 мм, Темрюкский район - 10 мм. В пяти населенных пунктах подтоплено 14 территорий, из них вода заходила в одно домовладение на уровне до 10 см", - говорится в сообщении.

Так, в Крымске за шесть часов локально выпала двухмесячная норма осадков, к вечеру синоптики прогнозируют их усиление. Уточняется, что в настоящее время проводятся работы по откачке воды. Пострадавших нет, расселение не требуется.

В Краснодарском крае уже несколько недель идут дожди. В пятницу вновь объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни в сочетании с грозой и порывами ветра до 23 м/с в Краснодарском крае до 12 июня, возможны подъемы уровня воды в реках.