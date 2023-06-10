В Ленобласти девочка получила травмы при обрушении трибуны цирка

Ее передали бригаде скорой помощи в удовлетворительном состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Трибуна цирка "Малибу" обрушилась в Ленинградской области, в результате пострадала 15-летняя девочка, она получила повреждение ноги. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по правопорядку и безопасности Ленинградской области.

"10 июня в 18:35 поступило сообщение об аварии по адресу: Всеволожский район, пос. Лесколово, ул. Зеленая, дом 31. По указанному адресу в цирке шапито во время представления рухнула одна из трибун. Под завалами получила повреждения ног девочка 15 лет. Деблокирована личным составом 104-й пожарной части Леноблпожспас. Передана бригаде скорой помощи в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Информация о других пострадавших пока не поступала. Девочке уже оказывается медицинская помощь. В пресс-службе областной администрации также добавили, что еще три человека были осмотрены бригадой скорой помощи, но от госпитализации отказались. На месте происшествия также работают правоохранительные органы.

В местных СМИ появилась информация, что ЧП произошло в шатре цирка "Малибу". По словам очевидцев, шатер был полон людей, более сотни посетителей. В представлении должны были принять участие воздушные гимнасты, эквилибристы, иллюзионисты и дрессированные звери.