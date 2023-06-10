В Казахстане установили личности пяти из 14 погибших при лесном пожаре

В Абайской области бушует природный пожар, площадь которого увеличилась до 60 тыс. га

АСТАНА, 10 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана установили личности пяти из 14 погибших в результате крупного лесного пожара в Абайской области (на востоке страны). Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Абайской области.

"Полицейские области обнаружили на месте тушения пожара тела всех 14 человек, числившихся пропавшими без вести. Личности пяти погибших сотрудников лесничества установлены", - говорится в сообщении.

Отмечено, что сейчас уточняют личности остальных девяти погибших, обнаруженных на месте тушения пожара. По факту возгорания начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В настоящее время в Абайской области на востоке Казахстана бушует природный пожар, площадь которого в пятницу увеличилась до 60 тыс. га. В тушении огня задействованы более 1 тыс. человек, 252 единицы техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны. В городе Семее - административном центре области - объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.