В Крымском районе Кубани из-за непогоды без света остаются шесть сел

Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения

ТАСС, 10 июня. Жители шести населенных пунктов в Крымском районе Краснодарского края остаются без электроэнергии из-за сильных дождей. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил глава района Сергей Лесь.

"Частично остаются без электроэнергии х. Веселый Южного сельского поселения, Пригородное сельское поселение, с. Киевское - ул. Молодежная, хутора Даманка и Прохладный Молдаванского сельского поселения, ст. Гладковская Кеслеровского сельского поселения", - написал он.

Лесь уточнил, что в районе ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Как ранее сообщали в оперативном штабе Краснодарского края, в субботу из-за сильных дождей подтопило несколько дворовых территорий в Анапе, а также Крымском и Темрюкском районах Кубани.

В Краснодарском крае уже несколько недель идут дожди. В пятницу вновь объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни в сочетании с грозой и порывами ветра до 23 м/с в Краснодарском крае до 12 июня, возможны подъемы уровня воды в реках.