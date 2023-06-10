В Мариинском театре женщина распылила перцовый баллончик

Пострадали три человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. В Мариинском театре одна из посетительниц во время спектакля "Лебединое озеро" распылила перцовый баллончик, пострадали три человека. Спектакль был срочно приостановлен, посетителей экстренно эвакуировали. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

"В связи с тем, что во время показа спектакля "Лебединое озеро" на исторической сцене Мариинского театра одна из зрительниц в результате личного конфликта с другими зрителями распылила перцовый баллончик, спектакль был срочно остановлен, в театре объявили технический перерыв. Во время перерыва в зале была включена дополнительная усиленная вентиляция, после чего показ спектакля продолжился. В результате инцидента три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась", - сообщили в пресс-службе.

В Мариинском театре добавили, что со зрительницей разбираются сотрудники полиции. Также в театре проводится служебная проверка, в ходе которой предстоит установить, как она смогла пронести перцовый баллончик в здание театра.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что распылившая газовый баллончик женщина сидела с дочкой в 16-м ряду и, по ее словам, ввиду того, что им было плохо видно, они стали смотреть через экраны включенных телефонов. Рядом сидящие зрители попытались отобрать и выключить телефоны. Тогда женщина достала газовый баллончик и распылила его.

"Женщина с дочкой доставлены в отдел полиции для разбирательства", - говорится в сообщении.