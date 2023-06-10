В Крымском городском поселении на Кубани из-за непогоды ввели режим ЧС

В городе работают специальные комиссии, которые устанавливают факты подтопления жилых помещений и определяют причиненный ущерб

ТАСС, 10 июня. Режим чрезвычайной ситуации введен в Крымском городском поселении Краснодарского края, где были подтоплены жилые помещения из-за дождей. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

"В Крымском городском поселении Крымского района с 21:00 введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". Зона ЧС определена локально с учетом фактически подтопленных территорий. Сейчас в городе работают специальные комиссии, которые устанавливают факты подтопления жилых помещений и определяют причиненный ущерб", - написал он.

Как ранее сообщали в оперативном штабе Краснодарского края, в субботу из-за сильных дождей подтопило несколько дворовых территорий в Анапе, а также Крымском и Темрюкском районах Кубани.

В Краснодарском крае уже несколько недель идут дожди. В пятницу вновь объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни в сочетании с грозой и порывами ветра до 23 м/с в Краснодарском крае до 12 июня, возможны подъемы уровня воды в реках.