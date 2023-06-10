В Карачаево-Черкесии перевернулся рафт с 11 туристами

Один человек погиб

ЧЕРКЕССК, 10 июня. /ТАСС/. Туристка погибла в поселке Архыз в Карачаево-Черкесии (КЧР) после того, как во время спуска по горной реке перевернулся рафт. Об этом журналистам в субботу сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"На рафте находились 11 человек, включая инструктора. На момент прибытия спасателей на место происшествия 9 человек самостоятельно выбрались на берег, 2 человека были извлечены очевидцами, один из которых госпитализирован в Зеленчукскую ЦРБ. Девушка 1993 года рождения погибла", - говорится в сообщении.

Информация о том, что в поселке Архыз Зеленчукского района перевернулся рафт, поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России в 19:40 в субботу. На место отправились 16 спасателей, было привлечено 7 единиц техники.