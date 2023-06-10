Под Белгородом 15 грузовых вагонов сошли с рельсов

Пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Пятнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Алексеевском городском округе Белгородской области. Пострадавших нет, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий", - написал Гладков.

Он отметил, что движение пригородных поездов не нарушено, на месте работают оперативные службы. "Информация о причинах ЧП уточняется", - добавил Гладков.