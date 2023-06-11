WP: в США в авариях с участием Tesla с активной системой Autopilot погибли 17 человек

Как сообщает издание, одной из причин ДТП могли стать принятые в компании Tesla решения о работе системы автопилотирования.

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Электромобили компании Tesla, в которых была активирована система электронного помощника водителя Autopilot, с 2019 года 736 раз попадали в различные аварии в США, это привело к гибели 17 человек. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post.

Журналисты издания проанализировали данные, собранные за последние годы Национальной администрацией дорожной безопасности США. Как подчеркивается в публикации, сотрудники газеты выяснили, что аварий, о которых идет речь, было "значительно больше, чем ранее сообщалось".

Отмечается, что американские власти в июне 2022 года впервые представили свои оценки ДТП с электромобилями Tesla с активированной системой Autopilot. Тогда были зафиксированы три случая гибели людей, они были непосредственно связаны с этой технологией.

В статье также приводятся экспертные оценки, согласно которым одной из причин роста числа таких ДТП могли стать принятые в компании Tesla решения о работе системы автопилотирования.

Autopilot в Tesla в последние годы все чаще подвергается пристальному вниманию и критике. Водители нередко пренебрегают рекомендациями Tesla относительно того, что электронный помощник не рассчитан на работу без участия человека. Эта технология, как указывают в компании, является ассистентом и может корректировать курс машины или использовать тормоза, но водителю все равно следует держать руки на руле и быть готовым взять управление на себя в случае необходимости.

В 2020 году американский сенатор Эдвард Марки (демократ, от штата Массачусетс) заявил, что руководству Tesla следует изменить название системы Autopilot, а также внести в нее ряд доработок. Законодатель пояснил, что название системы вводит водителей в заблуждение. У них создается ошибочное впечатление, что управление автомобилем можно в полной мере доверить компьютеру. Изменение названия может помочь исправить проблему, подчеркивал сенатор.