Из затопленных районов Херсонской области эвакуировали почти 7 тыс. человек

Число госпитализированных после разрушения дамбы Каховской ГЭС увеличилось до 77, также сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 11 июня. /ТАСС/. Почти 7 тыс. человек эвакуировано из затопленных районов Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"К исходу 10 июня с затопленных территорий Херсонской области эвакуировано почти 7 тыс. человек (из них детей - 323, маломобильных граждан - 112), в том числе за сутки - 902 человека. В пунктах временного размещения от общего числа эвакуированных находятся около 1,5 тыс. человек", - написал он в Telegram-канале.

Число госпитализированных после ЧП увеличилось до 77, также отметил Сальдо.

"Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - подчеркнул он.

По информации Сальдо, уровень воды в регионе продолжает спадать. В Новокаховском округе он снизился до 7 м, в Алёшкинском - до 1,5 м, в Голопристанском муниципальном округе - до 2,1 м, уточнил врио губернатора области.