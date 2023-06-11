На юго-востоке Москвы произошел пожар в автосервисе

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в автосервисе площадью 750 кв.м на Люблинской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.
"Пожар начался по адресу Люблинская, 64. Загорелся автосервис. По предварительным данным, площадь пожара составляет 500 кв. м. Есть угроза перехода огня на соседний склад", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место выехали 18 пожарных расчетов.
Позже в экстренных службах сообщили о локализации пожара. Площадь возгорания выросла до 600 кв. м.
"Объявлена локализация пожара на площади 600 кв. м", - сказал собеседник агентства. По его словам, внутри горящего автосервиса происходили взрывы.
Пожарным удалось потушить возгорание. Как сообщили в экстренных службах, горели имущество и автомобили. Благодаря слаженным действиям пожарным удалось не допустить переход огня на рядом расположенный склад.