На юго-востоке Москвы произошел пожар в автосервисе

Площадь возгорания составила 600 кв. м.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в автосервисе площадью 750 кв.м на Люблинской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.

"Пожар начался по адресу Люблинская, 64. Загорелся автосервис. По предварительным данным, площадь пожара составляет 500 кв. м. Есть угроза перехода огня на соседний склад", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место выехали 18 пожарных расчетов.

Позже в экстренных службах сообщили о локализации пожара. Площадь возгорания выросла до 600 кв. м.

"Объявлена локализация пожара на площади 600 кв. м", - сказал собеседник агентства. По его словам, внутри горящего автосервиса происходили взрывы.

Пожарным удалось потушить возгорание. Как сообщили в экстренных службах, горели имущество и автомобили. Благодаря слаженным действиям пожарным удалось не допустить переход огня на рядом расположенный склад.