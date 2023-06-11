В Хабаровском крае спасатели обнаружили тело второго пропавшего рыбака

Продолжаются поиски третьего мужчины

ТАСС, 11 июня. Спасатели МЧС России обнаружили тело второго рыбака, пропавшего в Николаевском районе Хабаровского края в конце мая, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В ходе воздушной разведки бортом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обнаружено тело второго рыбака, пропавшего в районе мыса Субботина в Николаевском районе. Наземной группировкой тело передано сотрудникам полиции и направлено в Николаевск-на-Амуре. Поиски третьего рыбака продолжаются", - говорится в сообщении.

30 мая в районе мыса Субботина на берегу Амура нашли катер, предположительно, на нем находились три человека. В ходе первоначальных поисковых работ обнаружили тело одного из рыбаков. По предварительным данным, 30 мая они выехали из поселка Чныррах на катере в село Оремиф.

Всего за время проведения поисковых работ обследовано 1 300 кв. км территории и 66 км береговой линии. От МЧС России к поискам привлечено семь человек и две единицы техники.