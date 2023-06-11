11 июня, 02:19

В Приморье восстановили проезд ко всем населенным пунктам после сильных дождей

На некоторых краевых дорогах продолжают действовать ограничения из-за переливов

ВЛАДИВОСТОК, 11 июня. /ТАСС/. Дорожные службы восстановили проезд ко всем населенным пунктам Приморского края после сильных дождей, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Нарушенное в результате ливней транспортное сообщение в крае полностью восстановлено, отрезанных населенных пунктов нет. Однако местами сохраняются переливы. Дорожники будут работать в круглосуточном режиме до тех пор, пока не будет обеспечен проезд для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

В настоящее время на некоторых краевых дорогах действуют ограничения проезда из-за переливов.

В четверг превышение месячной нормы осадков было зафиксировано во Владивостоке, а также в Полтавке Октябрьского муниципального округа и поселке Пограничном Пограничного округа Приморского края. Дорожное сообщение было нарушено с шестью населенными пунктами края. 

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РоссияПриморский край
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