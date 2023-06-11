В Пакистане в результате наводнений погибли не менее 25 человек

Еще 145 жителей страны пострадали

ТАСС, 11 июня. По меньшей мере 25 человек погибли, еще 145 пострадали в субботу в результате наводнений, вызванных сильными дождями в Пакистане. Об этом сообщила газета Dawn.

По ее данным, проливные дожди обрушились на несколько округов провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших и поручил Национальному управлению по борьбе со стихийными бедствиями принять меры по оказанию помощи людям в пострадавших районах.

В 2022 году наводнения, вызванные муссонными дождями, стали одними из наиболее разрушительных в истории Пакистана. От них пострадали более 33 млн человек (14% населения страны) более чем в 90 из 160 регионов исламской республики. Число погибших составило 1 719, экономический ущерб оценивается в $30 млрд.