Губернатор Калужской области сообщил о падении беспилотника

По словам Владислава Шапши, пострадавших нет

ТАСС, 11 июня. В Калужской области у деревни Стрелковка в воскресенье упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет, об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"В Жуковском районе около деревни Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале​​​​​​. Шашпа также добавил, что специальные службы уже находятся на месте происшествия.

Позже губернатор Калужской области сообщил об обнаружении места падения, предположительно, второго БПЛА в лесном массиве в Медынском районе. Пострадавших и разрушений также нет.