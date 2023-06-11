11 июня, 02:42
Военная операция на Украине

Губернатор Калужской области сообщил о падении беспилотника

ТАСС
© ТАСС

По словам Владислава Шапши, пострадавших нет

ТАСС, 11 июня. В Калужской области у деревни Стрелковка в воскресенье упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет, об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В Жуковском районе около деревни Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале​​​​​​. Шашпа также добавил, что специальные службы уже находятся на месте происшествия.

Позже губернатор Калужской области сообщил об обнаружении места падения, предположительно, второго БПЛА в лесном массиве в Медынском районе. Пострадавших и разрушений также нет. 

Теги:
РоссияКалужская областьШапша, Владислав ВалерьевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация