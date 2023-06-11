В Хабаровске произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии

Площадь возгорания составила 350 кв. м

ТАСС, 11 июня. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе деревообрабатывающего предприятия в Хабаровске на площади 350 кв. м, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Днем 11 июня на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило сообщение о возгорании в складском помещении деревообрабатывающего цеха по улице Горького, 57Б. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные подразделения по повышенному рангу. В 11:58 (04:58 мск) пожар был локализован, в 12:14 ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что горели пиломатериалы на площади 350 кв. м. Проводится проливка и разбор конструкций, поиск скрытых очагов возгорания.