В тушении лесного пожара на востоке Казахстана участвуют порядка 1,5 тыс. человек

Для сброса воды на очаги огня привлекли вертолеты

АСТАНА, 11 июня. /ТАСС/. Порядка 1,5 тыс. человек и более 290 единиц техники участвуют в тушении крупного лесного пожара в Абайской области на востоке Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"В тушении лесного пожара задействованы порядка 1,5 тыс. человек, более 290 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны. Также привлечены вертолеты для осуществления аэровизуального обследования фронта пожара и сброса воды на очаги огня. С начала пожара всего осуществлено 486 сбросов воды объемом более 1 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Отмечено, что сейчас тушение пожара продолжается на пяти участках. Угроза распространения огня к населенным пунктам отсутствует. Для ликвидации пожара на место направлены дополнительные силы из департаментов по ЧС Алма-Аты и Алма-Атинской области, а также военнослужащие.

Ранее в МЧС Казахстана сообщили, что площадь лесного пожара в Абайской области составила 60 тыс. гектаров. По последним данным, в результате пожара погибли 14 человек. В городе Семее - административном центре области - объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.