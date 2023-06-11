В Калмыкии в ДТП с большегрузом погибли три человека

Еще один пострадал

ЭЛИСТА, 11 июня. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля и грузовика произошло ранним утром на трассе Яшкуль - Комсомольский - Артезиан в Калмыкии, в результате ДТП погибли три человека и один пострадал. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД России по республике.

"Примерно в 05:00 мск на 41-м километре автодороги Яшкуль - Комсомольский - Артезиан произошло столкновение двух транспортных средств: автомашины ВАЗ-2107 и грузового транспортного средства DAF. В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и два пассажира автомашины ВАЗ-2107. Еще один пассажир легкового автомобиля доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечен беспрепятственный проезд транспорта.