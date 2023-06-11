Почти 80 придомовых территорий на Кубани подтопило из-за непогоды

С подтопленных территорий эвакуация и расселение не требуются, воду откачали

КРАСНОДАР, 11 июня. /ТАСС/. Почти 80 придомовых территорий подтопило из-за сильных дождей в Крымском и Темрюкском районах, а также в Анапе Краснодарского края, сообщили в региональном оперштабе.

"Крымский район - из-за сильного дождя (61 мм) подтопило 67 придомовых территорий в городе Крымске, вода зашла в 10 домовладений, а также четыре квартиры в многоквартирном доме. <…> В Темрюкском районе подтопило пять придомовых территорий. <…> Анапа - в х. Большой Разнокол и х. Малый Разнокол подтопило пять придомовых территорий, из них в один дом вода заходила до 10-15 см", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с подтопленных территорий эвакуация и расселение не требуются, воду откачали.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Крымском городском поселении Краснодарского края, где были подтоплены жилые помещения из-за дождей.

В Краснодарском крае уже несколько недель идут дожди. В пятницу вновь объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни в сочетании с грозой и порывами ветра до 23 м/с в Краснодарском крае до 12 июня, возможны подъемы уровня воды в реках.