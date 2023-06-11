В Белгородской области остановили движение пригородных поездов после схода 15 вагонов

Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил надежду, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено

БЕЛГОРОД, 11 июня. /ТАСС/. Движение электричек и пригородных поездов остановлено после схода с рельсов 15 вагонов в Алексеевском округе Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Нoчью в Алексеевскoм oкруге прoизошлo ЧП. Сошли с рельсов 15 железнoдорожных вагонoв. Они были пустые. Пoстрадавших среди работников РЖД и жителей нет. Сейчас на месте прoисшествия работают следственные oрганы - разбираются в причинах прoисшествия. Из-за чрезвычайного прoисшествия останoвлено движение электричек и пригoродных поездов", - написал он в Telegram-канале.

Гладков выразил надежду, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодoрожное сообщение будет восстановлено.