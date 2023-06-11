В Паттайе двое россиян погибли в ДТП

Водитель потерял управление автомобилем и врезался в дерево, сообщили в полиции

БАНГКОК, 11 июня. /ТАСС/. Двое россиян погибли в результате ДТП в таиландском курортном городе Паттайя. Об этом в воскресенье сообщила газета Bangkok Post.

По данным полиции, водитель потерял управление автомобилем и врезался в дерево. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из искореженной машины мужчину и женщину, которые впоследствии умерли от полученных травм. Погибшие были позднее идентифицированы как 18-летняя Валерия Химич и 23-летний Глеб Соболев.

Полицейские устанавливают причину ДТП, проверяя записи с камер видеонаблюдения.