Президент Казахстана пообещал принимать соответствующие меры по всем направлениям

АСТАНА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в Абайской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Этот понедельник я объявляю днем общенационального траура. Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь то правоохранительные органы или министерства", - сказал Токаев в ходе встречи с семьями погибших в результате масштабного пожара в природном резервате "Семей орманы".

По последним данным, в результате пожара в Абайской области погибли 14 человек.

"Это большая трагедия для всего нашего народа. Будьте сильными в этот тяжелый момент. Разделяю вашу горечь утраты", - добавил он. Глава государства поручил правительству оказать семьям погибших всемерную поддержку.

Ранее в МЧС Казахстана сообщили, что площадь лесного пожара в Абайской области составила 60 тыс. га. В тушении огня задействованы порядка 300 единиц техники, около 1,5 тыс. человек и 11 вертолетов. В городе Семее - административном центре области - объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.