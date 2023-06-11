В ДТП в Липецке погибли два человека

Еще один пострадал

ТАСС, 11 июня. Два человека погибли и один госпитализирован после столкновения легкового автомобиля с дорожной техникой в Липецке. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Липецкой области.

По предварительным данным пресс-службы, 11 июня в 01:30 мск на 2-м км обхода города Липецка водитель легкового автомобиля Citroen столкнулся со стоящей специализированной дорожной машиной.

"В результате ДТП погибли водитель Citroen 1985 года рождения и его пассажирка 1988 года рождения. Работник дорожной организации госпитализирован", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.