11 июня, 08:43,
обновлено 11 июня, 08:59
Военная операция на Украине

На Херсонщине сообщили о подтоплении более 23 тыс. жилых домов после ЧП на Каховской ГЭС

По данным экстренных служб региона, от воды уже освободились 320

ТАСС, 11 июня. /ТАСС/. Более 23 тыс. жилых домов в 20 населенных пунктах Херсонской области оказались подтопленными после разрушения Каховской ГЭС, от воды уже освободились 320. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в экстренных службах.

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"По последним данным, в результате прорыва Каховской ГЭС в зоне подтопления оказались 23 228 жилых домов на территории 20 населенных пунктов, а также Нижнеднепровский национальный природный парк, пять кладбищ, один скотомогильник и 60 социально значимых объектов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, уже 320 жилых домов и одно кладбище от воды освободились, в частности 150 жилых домов на территории Новокаховского городского округа и 170 - Голопристанского района. Территории затопленных населенных пунктов освободились от воды на 10-15 %.

При этом в экстренных службах отметили, что число освободившихся от воды жилых домов будет уточнено после разминирования территорий, необходимого в связи с выносом на поверхность взрывоопасных предметов. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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