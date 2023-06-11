В трех районах Херсонской области могут наблюдаться перебои с сотовой связью

Речь идет о Чаплинском, Каланчакском и Алёшковском районах

ДОНЕЦК, 11 июня. /ТАСС/. Сервисы мобильной связи могут быть недоступны в Чаплинском, Каланчакском и Алёшковском районах Херсонской области из-за аварийной потери питания базовыми станциями. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале мобильного оператора "Феникс".

"В связи с аварийной потерей питания базовыми станциями наблюдается деградация сервисов мобильной связи на территориях трех районов Херсонской области - Каланчакского, Алёшковского и Чаплинского. Специалистами профильных служб проводятся аварийно-восстановительные работы, услуги в сфере телекоммуникаций будут возобновлены после их завершения", - говорится в сообщении.

Мобильный оператор "Феникс" начал работать в ДНР после того, как республика вышла из-под контроля Киева и там перестали работать украинские операторы сотовой связи. В 2022 году оператор начал работать в новых регионах России, в том числе в Херсонской области.