В ДТП в Калмыкии погибли шесть человек

Среди погибших есть дети

ЭЛИСТА, 11 июня. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной трассе Р-216 в районе села Хулхута в Калмыкии, в результате ДТП погибли шесть человек, среди них двое детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД России по республике.

"Примерно в 09:25 мск на 132 километре ФАД Р-216 в районе села Хулхута произошло столкновение двух транспортных средств - автомашины Lada Largus и грузового транспортного средства Volvo. По предварительной информации, в результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пять пассажиров автомашины Lada Largus, среди них двое детей", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МВД России по республике, легковой автомобиль загорелся после аварии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причина и обстоятельства ДТП. Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечен беспрепятственный проезд проезжающего транспорта.

Проверку после ДТП начала прокуратура республики, на место происшествия выехал и. о. прокурора Черноземельского района Алдар Санджи-Горяев, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры республики.