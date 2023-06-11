В ДТП в Крыму погибли четыре человека

Еще четверо получили травмы

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Четверо взрослых погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Береговое - Бахчисарай в Республике Крым, также пострадали четверо несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"По предварительным данным, сегодня около 10:10 в Бахчисарайском районе, на автодороге Береговое - Бахчисарай, водитель автомобиля Kia допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем Renault. В результате ДТП погибли женщина-водитель Kia, водитель и два взрослых пассажира из Renault. Также пострадали четверо несовершеннолетних, находившихся в Renault. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства уточняются", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры республики, надзорное ведомство начало проверку после ДТП, будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.