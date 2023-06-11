В Кашире загорелся пассажирский автобус

Пострадавших нет

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пассажирский автобус, в салоне которого находились более 40 пассажиров, загорелся в Кашире. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"На 121-м км трассы P-22 "Каспий" в пути следования произошло возгорание рейсового автобуса Волгоград - Москва. До прибытия пожарных подразделений эвакуирован 41 человек, из них 4 ребенка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из Москвы за пассажирами направлен автобус, часть людей направилась к месту назначения попутным транспортом. "Пострадавших нет", - подчеркнули в главке.