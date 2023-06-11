11 июня, 09:26

На туристическом судне в Красном море у берегов Египта произошел пожар

По данным телеканала Sada El-Balad, на борту находились 29 человек, в том числе британские туристы

ТАСС, 11 июня. Пожар произошел в воскресенье на борту туристического судна в Красном море у берегов Египта. Об этом сообщил телеканал Sada El-Balad.

По его данным, на борту прогулочного судна находились 29 человек, в том числе 12 туристов из Великобритании. Пожар произошел в море недалеко от курорта Марса-Алям, к катеру незамедлительно направились службы спасения. По последним данным, все находившиеся на борту туристы и члены экипажа были спасены и доставлены на берег, о пострадавших не сообщается.

Что стало причиной возгорания, неизвестно. 

Теги:
ВеликобританияЕгипет
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