Токаев пообещал лично помочь семьям погибших при пожаре на востоке Казахстана

Казахстанский лидер извинился перед ними за случившееся

АСТАНА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес извинения членами семей погибших в результате масштабного пожара в Абайской области на востоке страны и пообещал лично оказать помощь тем из них, кто в ней нуждается.

"Я специально приехал, чтобы выразить вам соболезнования. Это во-первых. Во-вторых, чтобы лично сообщить, что будет оказана всемерная поддержка, будь это финансовая помощь или другая, в том числе по устройству детей в детские сады, вузы, все что нужно. Любая помощь будет оказана. Я, конечно же, вместе с вами, вы граждане нашей страны. Я несу за вас ответственность. Я как глава государства приношу свои извинения за случившееся", - цитирует лидера Казахстана его пресс-служба.

Токаев подчеркнул, что нет никакого оправдания всему тому, что произошло. "Еще раз повторю, что и моральная, и финансовая помощь вам будет оказана. Будут назначены персональные пособия всем семьям пострадавших. Я вам обещаю. Будет создан специальный фонд при президенте. Я лично буду оказывать помощь пострадавшим", - заверил глава государства.

По словам Токаева, министерство по чрезвычайным ситуациям и другие ведомства дали неправильный прогноз о масштабах бедствия. "Надо было на месте самыми оперативными средствами потушить пожар, локализовать как минимум. Не сделали. Проявили непрофессионализм, халатность. Все будут наказаны", - подчеркнул он.

Ранее в МЧС Казахстана сообщили, что площадь лесного пожара в Абайской области составила 60 тыс. гектаров. В тушении огня задействованы порядка 300 единиц техники, около 1,5 тыс. человек и 11 вертолетов. В городе Семее - административном центре области - объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

Согласно последним данным, в результате пожара в Абайской области погибли 14 человек. Президент Казахстана объявил 12 июня днем общенационального траура по жертвам трагедии.