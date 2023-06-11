11 июня, 10:04

На Херсонщине назвали санитарно-химические показатели питьевой воды соответствующими норме

В службах по контролю за эпидситуацией добавили, что в работе специалистов также находятся пробы морской воды и Северо-Крымского канала

ТАСС, 11 июня. Лабораторные подразделения взяли более 40 проб воды в Херсонской области, где произошел прорыв Каховской ГЭС и масштабное подтопление территорий. Показатели питьевой воды в норме, сообщили ТАСС в воскресенье в службах по контролю за эпидситуацией.

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"В Херсонской области осуществляется непрерывный санитарно-эпидемиологический мониторинг окружающей среды. В настоящее время лабораторные подразделения Роспотребнадзора взяли более 40 проб питьевой воды, установлено, что она полностью соответствует санитарно-химическим показателям", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в работе специалистов также находятся пробы морской воды и Северо-Крымского канала. 

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