На Херсонщине назвали санитарно-химические показатели питьевой воды соответствующими норме

В службах по контролю за эпидситуацией добавили, что в работе специалистов также находятся пробы морской воды и Северо-Крымского канала

ТАСС, 11 июня. Лабораторные подразделения взяли более 40 проб воды в Херсонской области, где произошел прорыв Каховской ГЭС и масштабное подтопление территорий. Показатели питьевой воды в норме, сообщили ТАСС в воскресенье в службах по контролю за эпидситуацией.

"В Херсонской области осуществляется непрерывный санитарно-эпидемиологический мониторинг окружающей среды. В настоящее время лабораторные подразделения Роспотребнадзора взяли более 40 проб питьевой воды, установлено, что она полностью соответствует санитарно-химическим показателям", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в работе специалистов также находятся пробы морской воды и Северо-Крымского канала.