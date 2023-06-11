11 июня, 10:18

На Каширском шоссе произошло ДТП

Движение в сторону области осуществляется по одной полосе

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на Каширском шоссе в районе станции метро "Домодедовская" в Москве, движение в районе ДТП затруднено. Об этом сообщается  в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Каширском шоссе (в районе станции метро "Домодедовская") столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Движение в сторону области осуществляется по одной полосе, в центр - по двум полосам.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. 

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