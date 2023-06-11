В КЧР после гибели девушки в Архызе проверят компании, предоставляющие услуги по рафтингу

Глава региона Рашид Темрезов уточнил, что у них будут проверять наличие лицензий и профессиональных инструкторов, а также качество снаряжения и соблюдение всех требований безопасности

ЧЕРКЕССК, 11 июня. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов поручил провести проверку компаний, предоставляющих услуги по рафтингу в регионе, после опрокидывания рафта в поселке Архыз и гибели девушки. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

"Дал поручение членам республиканской комиссии по ЧС, управлению ГО и ЧС по КЧР, Министерству туризма и курортов КЧР, Минспорту КЧР провести проверку организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги рафтинга гражданам, включая наличие лицензий на осуществление данного вида деятельности, наличие профессиональных инструкторов, качество снаряжения и соблюдение всех требований безопасности как организациями, так и туристами", - написал Темрезов.

Темрезов добавил, что на место незамедлительно выехали все аварийно-спасательные службы, медики, представители районной администрации.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Карачаево-Черкесии, по факту гибели туристки прокуратурой Зеленчукского района организовано проведение проверки по соблюдению законодательства в части предоставления туристических услуг.

К тому же, как отметили в управлении Следственного комитета РФ по КЧР, следователями совместно с криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия.