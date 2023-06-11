В Белгородской области сообщили, что ВСУ за сутки выпустили по региону более 170 снарядов

Пострадавших нет

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили за сутки более 170 снарядов по территории Белгородской области, в том числе свыше 40 раз было обстреляно село Сподарюшино в Грайворонском округе. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском горокруге из миномета и гранатомета обстреляно село Сподарюшино - зафиксирован 41 прилет. По селу Новостроевка-Вторая из самоходной артиллерийской установки выпущено 10 снарядов, по территории рядом с селом произведено 29 гранатометных выстрелов. Пострадавших нет. Повреждены забор и кровля хозяйственной постройки частного домовладения, а также линия электропередачи", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, по селу Журавлевка в Белгородском районе ВСУ выпустили 16 минометных и 15 артиллерийских снарядов, также зафиксировано три прилета артиллерийских снарядов по селу Нехотеевка, разрушений нет. В результате работы ПВО в поселке Разумное и селе Стрелецкое осколками повреждена кровля в двух домах. В Волоконовском районе была обстреляна окраина хутора Старый - зафиксирован прилет 18 минометных снарядов, о разрушениях не сообщается.

По Шебекинскому городскому округу противник выпустил 12 артиллерийских и 34 минометных снаряда, зафиксировано семь сбросов взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов. "В городе Шебекино удары наносились по окраинам города. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. По поселку Новая Таволжанка выпущено девять минометных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений. В селе Муром зафиксировано 11 прилетов - били из миномета, разрушений нет", - уточнил Гладков.

Погибших и пострадавших от обстрелов за минувшие сутки не зафиксировано.