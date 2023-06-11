В Голой Пристани восстановили сотовую связь, нарушенную после разрушения Каховской ГЭС

В минцифры региона сообщили о продолжении налаживания связи "в самых сложных районах области, даже там, где нет стабильного электропитания"

ГЕНИЧЕСК, 11 июня. /ТАСС/. Власти Херсонской области и операторы связи восстановили работу мобильных сетей в затопленных Голой Пристани и соседних селах, нарушенную после разрушения Каховской ГЭС, сообщило в воскресенье минцифры региона.

"Несмотря на сложности, связанные с затоплением и перманентными обстрелами, Минцифры Херсонской области совместно со специалистами сотовых операторов "+7 телеком" и "Мир телеком" сегодня была восстановлена связь в Голой Пристани, Старой и Новой Збурьевке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "совместно с операторами сотовой связи минцифры продолжает налаживать связь в самых сложных районах области, даже там, где нет стабильного электропитания".